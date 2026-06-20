In fiamme l’auto di una 60enne empedoclina, indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato la Fiat Panda di proprietà di una sessantenne empedoclina. Il rogo è avvenuto in via Agrigento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.