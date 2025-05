In officina con 110 grammi di cocaina, arrestato carrozziere empedoclino 

Un’officina stupefacente. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento hanno arrestato un carrozziere empedoclino di 54 anni – Michele Fede – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nei locali adibiti ad officina – a Porto Empedocle – rinvenendo 110 grammi di cocaina purissima e altri 75 grammi di sostanza da taglio. Secondo una prima quantificazione sarebbe stato possibile ricavare ben 250 dosi di cocaina per un valore complessivo di circa 13 mila euro.

Un quantitativo che, secondo gli investigatori, nulla avrebbe a che fare con l’uso personale. Per questo motivo sono scattate le manette nei confronti del carrozziere, già peraltro noto alle forze dell’ordine. Il 54enne è stato anche segnalato per la gestione non autorizzata di rifiuti. I carabinieri, infatti, hanno accertato che il terreno adiacente l’officina era stato adibito, in assenza di autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. L’indagato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.