Incidente al bivio di Realmonte, camion sperona auto e fugge 

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di Realmonte. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un camion, forse dopo aver perso il controllo del mezzo, avrebbe speronato un’utilitaria facendola finire fuori strada.

L’automobilista, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze.

Il conducente del mezzo pesante, invece, si è allontanato dal luogo del sinistro. Sul posto, a dare un primo aiuto anche in termini di viabilità, è intervenuto l’esercito. I militari sono impegnati in questi giorni in provincia di Agrigento nell’ambito della campagna “Strade sicure”.