Incidente sulla Palermo-Sciacca, 4 feriti tra cui due bambini 

Sulla statale 624 “Palermo-Sciacca” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 1, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e due autovetture sono entrate in collisione.

Quattro i feriti, di cui uno estratto in gravi condizioni dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale: trasportato all’ospedale Civico, la prognosi sarebbe riservata. In ospedale anche la madre dei due bambini, della quale ancora non si conoscono le condizioni. Indagini da parte dei carabinieri e della polizia municipale.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.