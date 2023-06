Incidente tra Naro e Campobello, scontro tra auto: uomo estratto dalle lamiere 

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 12 tra Naro e Campobello di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault e una Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere per diversi minuti. L’uomo ha riportato traumi e ferite ed è stato soccorso.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Sul posto presenti i carabinieri della locale stazione che si stanno occupando dei rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.