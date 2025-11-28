Irregolarità in una casa di riposo, denunciato il titolare: 15mila euro di multa 

Non avrebbe comunicato i nominativi degli ospiti presenti, avrebbe anche ampliato la struttura senza alcuna autorizzazione e sarebbe risultato inoltre sprovvisto della Scia, il documento che certifica l’avvio dell’attività.

I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, unitamente ai colleghi del Nas, hanno effettuato una ispezione all’interno di una casa di riposo a Lucca Sicula. Al termine dell’accertamento sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative. A finire nei guai è stato un 40enne agrigentino, rappresentante della casa di riposo. Nei suoi confronti, inoltre, sono scattate sanzioni per un importo complessivo di 15mila euro.