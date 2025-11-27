Fermati con 3.5 chili di hashish, due condanne e tre assoluzioni 

Giudiziaria

La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri effettuato ad Agrigento nel gennaio 2018

Tre assoluzioni e due condanne. Si è chiuso, a distanza di quasi otto anni dai fatti, il processo a carico di cinque imputati coinvolti in un’inchiesta antidroga che ha portato – nel gennaio 2018 – al sequestro di una partita di hashish di 3.5 chilogrammi.

Il tribunale ha condannato a cinque anni di reclusione Massimo Altieri, 46 anni, di Palermo, e a due anni di reclusione Luca Siracusa, 49 anni, di Agrigento. Assoluzioni, invece, nei confronti di Francesco Catania, 42 anni, di Siculiana, Giuseppe Chiappara, 39 anni, e Salvatore Garofalo, 40 anni, questi ultimi entrambi palermitani.

La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri effettuato ad Agrigento nel gennaio 2018. La presenza di due auto con i palermitani aveva destato più di qualche sospetto. Una successiva perquisizione permise di rinvenire complessivamente 34 panetti di hashish per un peso di 3.5 chili. 

