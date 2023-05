La gaffe di Totò Cuffaro che cita Luther King: “I have drink”

“I have a drink”. Nel giro di poche ore è diventata virale sui social la gaffe dell’ex governatore siciliano, oggi commissario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. Intervistato da Tv Europa, l’ex presidente della Regione ha voluto ripercorrere le famose parole di Martin Luther King “I have a dream” ma con una gaffe clamorosa: “I have a drink”.

Cuffaro, sulla pagina facebook, ha commentato così l’accaduto: “Altre 70 volte 7 ho sempre citato la frase giusta “I have a dream” che per la verità ho coniugato al plurale “We have a dream”, pensando a tutti e non a me stesso.Nella confusione di questa intervista, venivo dall’aver assaggiato i miei vini e pensando alla qualità del “drink” del mio vino, per un attimo ho avuto un lapsus citando la qualità del “drink”, piuttosto che la qualità del “dream”, ma solo un simpaticissimo e gustoso lapsus tra “dream” e “drink”, ma beviamo e divertiamoci insieme.”