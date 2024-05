Ladri “ripuliscono” casa di pensionato: portati via soldi, oro e un’auto sportiva 

Forzano un infisso e riescono ad entrare in casa di un anziano pensionato e portare via soldi, oro e addirittura un’auto sportiva dal valore di oltre ventimila euro. È successo a Menfi dove ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa e si sono intrufolati nell’abitazione in via Giuseppe Mirabile.

Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato due televisori, denaro e monili d’oro. Prima di fuggire hanno anche “visitato” il garage dove era parcheggiata un’auto sportiva. Anche il veicolo è stato portato via. A fare la scoperta è stato l’anziano pensionato a cui non è rimasto altro che denunciare il furto. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.