Ladri “visitano” una farmacia a Sciacca, rubati soldi dalla cassa

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti a fare irruzione in una farmacia. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Dopo il furto i ladri hanno fatto perdere le tracce. A fare la scoperta è stata la titolare dell’attività commerciale. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Alcuni giorni fa, nella vicina Cianciana, una banda di malviventi aveva svaligiato un’altra farmacia.