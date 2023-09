Lampedusa, la Croce Rossa: “Nessuna tendopoli”

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, sono giunti a Lampedusa, accolti all’aeroporto da funzionari e volontari di Protezione civile che in questi giorni, tra le altre cose, e in sole 15 ore di lavoro, sono riusciti a montare una maxitenda molto impegnativa, una tendostruttura 24×12 metri. I volontari, coordinati da un funzionario del servizio di Agrigento, l’hanno issata in meno di 15 ore, comprese quelle notturne, senza ausilio di mezzi meccanici, oltre a provvedere allo scarico e montaggio di centinaia di componenti. Schifani ‘sbarca’ sull’isola nel giorno dell’arrivo della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europa Ursula von der Leyen.

La Croce rossa italiana afferma che, “contrariamente ad alcune notizie di stampa diffuse tra ieri e oggi”, non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa. Inoltre “non e’ nei programmi della Croce Rossa l’attivazione di tendopoli su un’isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la Cri e la comunita’ locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi. L’unico centro gestito dalla Cri sull’isola, come noto, e’ l’hotspot di Contrada Imbriacola, all’interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata”.