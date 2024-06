Lavoratori in nero in cantiere a Realmonte, due denunce e 60 mila euro di multa 

Due lavoratori in nero su tre presenti, sanzioni per 60 mila euro e due persone denunciate. È il bilancio di un controllo dei carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro effettuato negli scorsi giorni in un cantiere edile a Realmonte. I militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di due lavoratori non in regola oltre ad una lunga lista di irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Al termine dell’accertamento sono stati denunciati il titolare del cantiere, un sessantenne di Realmonte, e il responsabile della sicurezza, un trentenne di Agrigento. Elevate anche sanzioni per 60 mila euro.