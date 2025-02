L’ex moglie lo denuncia per maltrattamenti, arrestato quarantenne 

Su richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale di Sciacca ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di un pregiudicato quarantenne. Le indagini condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di accertare una serie di condotte pericolose poste in essere dall’indagato in danno dell’ex coniuge, cui, nel corso della lunga convivenza coniugale sarebbe stato imposto un regime di vita avvilente ed insostenibile.

La donna, in un progressivo percorso di avvicinamento all’Autorità procedente, si è determinata a denunciare i maltrattamenti subiti. Per il principio di presunzione di innocenza, si puntualizza che la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata ed il successivo giudizio di merito verificherà l’eventuale effettiva responsabilità dello stesso.