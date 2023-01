Licata, fuga sui tetti per disfarsi della cocaina: arrestato 

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato Massimo Tilocca, 47 anni, disoccupato con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma erano intervenuti in un’abitazione di Piano Cannelle dopo una segnalazione di una lite in famiglia.

I carabinieri, dopo aver effettivamente verificato i disordini, hanno comunque proceduto ad una perquisizione. Il 47enne si è così improvvisamente dato alla fuga sui tetti per disfarsi di quasi 50 grammi di cocaina custoditi in otto involucri. L’uomo è stato bloccato e arrestato dai militari dell’Arma e adesso si trova ai domiciliari.