Licata, sorpresi con un chilo di cocaina: due arresti 

La Polizia di Stato di Agrigento continua nella sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio dello scorso 15 febbraio, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Licata ha arrestato in flagranza di reato una coppia di licatesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno proceduto ad un controllo di polizia di un uomo, già noto per reati in materia di droga, mentre transitava a forte velocità, insieme alla moglie, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata a forte velocità, lungo le vie cittadine.

I due si sono mostrati nervosi ed insofferenti, tanto da indurre gli agenti ad effettuare un’accurata perquisizione del veicolo, che consentiva di rinvenire un panetto di cocaina, dal peso complessivo di Kg 1,250, che si ritiene destinata al mercato licatese.

La Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa della convalida, ha disposto nei confronti degli arrestati la custodia in carcere. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale degli arrestati non sono ancora accertate in via definitiva.