Licata, struzzo investito da un tir lungo la 115: è morto (vd)

Uno struzzo bianco, presumibilmente fuggito da qualche campagna, ha raggiunto la strada statale 115, in fondo alla via Gela, ed è stato investito da un tir in corsa. Il volatile, subito dopo l’impatto si è alzato per correre lontano ma poco dopo è morto ai bordi della carreggiata. L’autista del camion è rimasto illeso. Sono stati gli stessi automobilisti che si sono trovati faccia e faccia con lo struzzo a chiamare i soccorsi; sul posto Carabinieri e polizia. Si attendono le autorizzazioni per rimuovere la carcassa del povero animale.