Maltempo nell’agrigentino, raffiche di vento e danni: decine di interventi dei vigili del fuoco 

Il maltempo si abbatte sulla provincia di Agrigento dove nel weekend pioggia e forti raffiche di vento hanno causato non pochi disagi. Nella Città dei Templi sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Tanti gli alberi caduti a causa del vento così come diverse sono state le segnalazioni di pericoli con detriti e pietre lungo le carreggiate. Nel centro di Agrigento una donna, a causa della pioggia, è scivolata sul selciato riportando diversi traumi sparsi.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori che hanno immediatamente trasferito l’anziana all’ospedale per le cure mediche del caso. Sono tre, invece, gli alberi rimossi tra il quartiere di Maddalusa e quello di San Leone. Nel quartiere di Monserrato un tabellone pubblicitario si è staccato finendo sulla carreggiata. Stessa scena a Fontanelle. Per fortuna non si sono registrati danni a persone. Numerosi, infine, gli interventi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza grondaie, caditoie e gazebo.