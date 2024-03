Maxi furto in un’azienda agricola, 40 mila euro il bottino 

Colpo in un’azienda agricola di Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nella struttura, in contrada Serralunga, di proprietà di una imprenditrice sessantenne del posto. Una volta dentro hanno svaligiato l’azienda portando via diversi macchinari e attrezzi: un coltivatore a dischi, un decespugliatore, due motoseghe, una trattrice e una cimatrice.

Il danno, non coperto da assicurazione, ammonterebbe a circa 40 mila euro. A fare la scoperta è stata la titolare dell’azienda agricola a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. È altamente probabile che ad entrare in azione siano state più persone che sapevano peraltro bene come e quando agire.