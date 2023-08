Migranti, barca soccorsa al largo Lampedusa: un morto a bordo

Nessuna tregua a Lampedusa dove dalla mezzanotte sono giunti 299 migranti con sette barchini partiti da Sfax, in Tunisia. Ieri erano approdati in 454 nel corso di 14 sbarchi, oltre alla salma di un giovane egiziano trovato su un barchino e deceduto forse per le esalazioni di benzina. Un gruppo sarebbe caduto in acqua e sono stati recuperati dai compagni e dalla Guardia costiera che ha scortato il motopesca verso l’isola delle Pelagie. Sempre pieno l’hotspot con circa 1.900 persone; quasi duecento i minori non accompagnati.