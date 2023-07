Migranti in fuga da hotspot, il prefetto Romano: “Trasferiti a breve”

Cresce la tensione a Lampedusa. Qualche giorno fa, una decina di residenti dell’isola hanno aggredito verbalmente e fisicamente alcuni giornalisti, rei, secondo alcune urla di cittadini lampedusani, di “rovinare l’immagine dell’isola parlando sempre di migranti”. E nelle scorse ore, per la prima volta in questi mesi, un gruppetto di undici minori migranti sono riusciti a scappare dall’hotspot di Lampedusa, danneggiando un’auto e tentando un furto ad un furgone di un corriere. Ed ecco che arriva la “caccia al migrante”, un lampedusano comincia ad inseguire con lo scooter a velocità sostenuta, i giovanissimi stranieri, urlando e riprendendo con il cellulare l’inseguimento, ovviamente per postarlo sui social.”Deve saperlo tutta l’Italia, tutta l’Europa deve saperlo, mi hanno spaccato la macchina poco fa, lo fate apposta (istituzioni ndr) per creare l’emergenza, e non fa un c***o nessuno qua, ci vogliono fare andare in galera, ci mettono contro gli immigrati (istituzioni ndr)”.

Gli undici minori tunisini sono stati riportati all’hotspot di contrada Imbriacola, dopo poche ore. I due episodi di fuga, hanno già scatenato numerose polemiche sui social, appesantendo ancor di più, l’aria di per sé già tesa di queste settimane.

“Entro mercoledì tutti i minorenni verranno portati via dall’hotspot, struttura che dovrebbe essere riportata ai numeri consueti entro la fine della prossima settimana, salvo ulteriori eventi eccezionali”. Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in merito all’allarme serpeggiato fra i lampedusani dopo che 11 giovani migranti si sono allontanati, ieri, dall’hotspot di contrada Imbriacola e alcuni hanno danneggiato un’autovettura, posteggiata nei pressi della via Roma, e tentato il furto su un furgone di un corriere. Il prefetto di Agrigento, ieri, ha preso parte ad una riunione operativa, dedicata a Lampedusa, al ministero dell’Interno. Attualmente, nella struttura di primissima accoglienza ci sono 1.034 minori sui 2.501 ospiti.