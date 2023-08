Migranti rintracciati sull’isola di Lampedusa: “la barca è di mia proprietà”

“La barca è di mia proprietà, ci siamo autofinanziati soltanto per comprare 6 taniche da 20 litri di carburante”. E’ questo, grosso modo, quello che i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa si sono sentiti raccontare quando alle 5,50 circa hanno rintracciato, direttamente sulla terraferma di Lampedusa, 8 tunisini, fra cui una donna e 5 minori. L’imbarcazione, in legno di 5 metri, è stata sequestrata. Il costo per la traversata dalla Tunisia va da 1.500 dinari fino a 6mila o 8mila dinari, con una media di circa 3mila dinari tunisini. Gli ultimi 42 migranti, originari di Benin e Sudan, soccorsi alle 7,30 dalla Pv6 Barbarisi della Guardia di Finanza hanno raccontato d’aver pagato 2mila dinari tunisini, alcuni in contanti, altri invece tramite agenzie money transfert. Un dettaglio quest’ultimo che potrebbe rivelarsi importante, se non addirittura determinante, per le attività investigative della stessa Guardia di Finanza e della Squadra mobile della Questura di Agrigento.