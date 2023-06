Migranti: sbarca senza permesso, fermo e multa per la Mare-Go

E’ scattato il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa per la Mare-Go, nave di una ong tedesca che in nottata ha sbarcato 37 migranti soccorsi in mare a Lampedusa violando le disposizioni delle autorità italiane che avevano indicato Trapani come porto di sbarco. Il provvedimento è in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto. A confermarlo all’AGI sono fonti delle Fiamme Gialle. “Abbiamo violato il decreto legge del 2 gennaio del governo postfascista di Meloni, che è un altro strumento per lasciare affogare la gente che emigra ed impedire a chi fa solidarietà di intervenire”, ha fatto sapere la Ong che, in precedenza, aveva spiegato di avere fatto rotta verso Lampedusa “per salvaguardare il benessere dell’equipaggio e dei migranti”.