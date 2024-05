Accoltella moglie e figli: una storia di violenza che continua a ripetersi

“Uomo accoltella la moglie e i figli”. Questo è l’ennesimo titolo di cronaca, di una violenza inaudita, contro una donna e contro dei minori. Questa è l’ennesima storia, una storia di ordinaria follia, una storia che vede un uomo, padre, marito, in balia dell’istinto omicida al centro della vicenda. Questa è la storia di una famiglia di Cianciana, un piccolo centro dell’agrigentino, una famiglia semplice, che viveva nel quartiere popolare di Piazza Puccini, lui meccanico di 35 anni, con dei precedenti di tossicodipendenza e depressione, lei, originaria della Polonia, mamma di due bambini di 3 e 7 anni, casalinga, che oggi ha rischiato la vita.

Questa volta la storia, fortunatamente, ha un epilogo diverso, la donna e i bambini, pur se in gravi condizioni sono rimasti vivi, e sono in ospedale. Lui, Daniele Alba, dopo ore barricato in casa, a torso nudo, pieno di sangue, con l’arma ancora in mano, quell’arma che ha utilizzato per sferrare dei fendenti a quelle tre persone che vivevano con lui e facevano parte della famiglia. Ma questa non è la prima volta, ci raccontano le persone del luogo, più volte la donna è stata picchiata, anche in gravidanza, i bambini sono stati picchiati, e adesso, Anita, forse stanca di tutto ciò aveva deciso di separarsi dal marito violento. La sua reazione è stata terribile.

Oggi raccontiamo l’ennesimo caso di violenza; sono tante ancora le donne che non denunciano, sperano di risolvere da sole i problemi, ma purtroppo non è cosi; esistono i centri di ascolto, esistono le stanze rose che si trovano presso le Questure e le stazioni dei Carabinieri, ci sono gli avvocati, psicologici, anche una persona estranea, può aiutarvi a parlare, può aiutare ogni donna a trovare il coraggio di denunciare.

Ma quello che oggi ci vuole è un capovolgimento culturale, anche nei modi di esprimersi su temi che riguardano il mondo femminile all’interno della società.

Abbiamo raccolta la testimonianza di una vicina di casa, che conosceva Daniele Alba, che dichiara: “era un uomo violento, e più volte l’ha picchiata“.