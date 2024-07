Morta in incidente stradale, domani i funerali della piccola Aurora

Saranno celebrati domani venerdì 12 luglio alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agata a Villabate i funerali della piccola Aurora Brusa, la bambina di soli 3 anni deceduta domenica notte in un tragico incidente stradale avvenuto in via Natta. Per l’incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, risultano indagati con l’accusa di omicidio stradale i genitori della piccola, Rosario Brusa di 40 anni e la mamma. Il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie, per consentire alla comunità di stringersi intorno ai familiari di Aurora. Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia sul corpicino della bimba per accertare con precisione le cause del decesso. La salma è stata poi restituita ai genitori per lo svolgimento del funerale.