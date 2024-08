Moto contro Suv, morto giovane centauro

Mortale incidente stradale lungo la strada statale 124, tra Siracusa e Floridia, in territorio di Siracusa. La vittima si chiama Alessio Calleri ed era, alla guida della sua moto che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un Suv Toyota Rav 4, nei pressi di uno svincolo. Il centauro è stato subito trasportato all’ospedale Umberto primo di Siracusa. E’ morto poche ore dopo il ricovero a causa delle gravi ferite. La Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale. I rilievi di rito sono stati eseguiti dalla Polizia municipale.