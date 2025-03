Naufragio durante tour abusivo in barca a Linosa, condannato armatore 

Un anno e quattro mesi di reclusione per l’accusa di naufragio colposo: i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato Gerlando Benedetto Errera, 67 anni, armatore e proprietario dell’unita’ da diporto “Stefania” nonche’ conducente del mezzo che, il 15 giugno del 2021, naufrago’ facendo finire in acqua diciassette persone durante un’escursione turistica abusiva.

Quel giorno, secondo quanto ha accertato il processo, salirono a bordo quasi il triplo rispetto ai passeggeri previsti e l’imbarcazione da diporto si inclino’ fino ad affondare facendo finire in acqua tutti i turisti che avevano pagato per fare un suggestivo tour delle coste di Linosa. L’imputato, che e’ stato difeso dagli avvocati Antonio Provenzani e Attilio Gagliano, avrebbe imbarcato i passeggeri, a titolo oneroso, facendogli pagare il biglietto, senza alcuna autorizzazione. Lo stesso numero di passeggeri sarebbe stato quasi il triplo rispetto ai sei consentiti. Per consentire a tutti di salire, quindi, li avrebbe fatti posizionare sulla cosiddetta tuga, ovvero la parte rialzata rispetto al piano di coperta, facendo venire meno la stabilita’ del natante che, all’altezza di Cala Pozzolana di Ponente, inizio’ ad affondare.