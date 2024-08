Naufragio Palermo, tra dispersi imprenditore britannico Mike Lynch: proseguono ricerche

E’ stato recuperato il corpo senza vita di uno dei dispersi nel naufragio del veliero affondato al largo di Palermo. I reparti sub dei Vigili del fuoco stanno continuando l’attività di ricerca. Si tratta del cuoco dello yacht, un cittadino nato in Canada ma con cittadinanza di Antigua. Altri nove membri dell’equipaggio si sono tutti salvati. All’appello mancano ancora sei persone tra questi ci Ci sarebbe anche l’imprenditore britannico Mike Lynch, co-fondatore di Autonomy Corporation il “Bill Gates britannico”, a bordo dell’imbarcazione insieme con la moglie Angela Bacares che è stata tratta in salvo. I passeggeri della barca erano ospiti proprio di Lynch, buona parte dei quali collaboratori o dipendenti del magnate inglese.

“Il vento era forte, fortissimo. All’improvviso ho visto l’albero maestro del veliero, alto 72 metri, piegarsi e poi spezzarsi e cadere in acqua. E’ successo tutto i pochissimi istanti”. A dirlo è Karsten Börner, il comandante della imbarcazione Sir Robert Baden Powell, la nave olandese che per primo ha soccorso il veliero Bayesan, affondato all’alba di oggi davanti alla costa di Porticello. Il comandante, tedesco, è arrivato sulla terraferma con il tender della sua barca. “C’era in corso una tempesta – dice ancora visibilmente scosso – volevamo spostarci da lì ma non abbiamo avuto il tempo”. Il comandante con il tendere è riuscito a salvare 15 passeggeri del veliero britannico. “Quando siamo tornati non c’era più nessuno in acqua”, dice.