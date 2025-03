Perde il controllo del veicolo e si ribalta, paura per un giovane automobilista

Un brutto incidente stradale autonomo si è verificato la scorsa notte in via Gela, a Licata. Un giovane a bordo della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato completamente.

Per fortuna l’automobilista è riuscito ad uscire dall’abitacolo da solo e chiamare i soccorsi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, i poliziotti del locale commissariato ed il personale del 118. Per il conducente del veicolo soltanto tanto spavento ma nessuna conseguenza.