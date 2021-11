Poliziotto agrigentino morto in Sardegna: aperta inchiesta, venerdì l’autopsia

La Procura della Repubblica di Oristano sta aprendo un fascicolo sull’inchiesta sull’incidente di ieri al poligono di tiro del Caip, il centro di addestramento della polizia ad Abbasanta (Oristano) costato la vita al poliziotto agrigentino Sergio Di Loreto.

L’assistente capo della polizia, 48 anni, di Agrigento, è stati raggiunto da un proiettile al termine di un corso di esercitazione di tiro. Titolare del fascicolo sarà la sostituita Silvia Mascia.

Per venerdì è stata fissata l’autopsia sulla salma del poliziotto che sarà eseguita nel Policlinico di Cagliari e che è stata affidata al medico legale Roberto Demontis.

Stamane nell’isola sono arrivati anche i familiari di Sergio Di Loreto, provenienti dalla Sicilia, sua terra d’origine. L’ipotesi investigativa più accreditata è quella di un colpo di pistola partito accidentalmente dalla pistola di un collega dell’agente, che potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Da quanto apprende l’Agi, il poliziotto, in servizio nella penisola, dalla cui arma sarebbe partito lo sparo, si trova ancora in Sardegna e sarebbe molto provato dall’accaduto.