Racalmuto, la letteratura mondiale ospite di “Casa Sciascia” (foto)

Racalmuto stavolta fa l’en plein.

Le iniziative di “Casa Sciascia” e della “Strada degli scrittori” con le due mostre di pittura “La parola e lo sguardo” di Silvio Benedetto e l’altra, “Epilogo”, con le opere di Silvia Lotti, hanno concluso le celebrazioni in ricordo di Pier Paolo Pasolini e di Leonardo Sciascia.

E nell’evento che inizialmente si è svolto al teatro “Regina Margherita” è stato giusto e necessario risentire le parole dello scrittore racalmutese “Mi trovo d’accordo con Pasolini anche quando ha torto”, parole che vanno molto al di là della stima e dell’amicizia reciproca tra i due scrittori.

Ma se come dice Silvia Lotti non c’è prologo e non c’è epilogo nell’orizzonte dell’ultimo Pasolini, il flusso inarrestabile della realtà coinvolge le opere di Silvio Benedetto che nel nome di Pasolini e Sciascia chiama a raccolta nelle sue tele un manipolo (ma sarebbe meglio dire la spina dorsale) di scrittori che vanno da Neruda a Eduardo De Filippo, da Consolo a Moravia e poi a valanga, Perriera, Camilleri, Beckett, Carmelo Bene, Cortazar, Maraini, Lorca, Majakovskij, insieme ai prediletti Borges, Pirandello, Kafka.

Leonardo Sciascia di Silvio Benedetto Beckett di Silvio Benedetto Borges di Silvio Benedetto Consolo di Silvio Benedetto Dipinto di Silvia Lotti Felice Cavallaro con Pippo Di Falco di Casa Sciascia Guttso di Silvio Benedetto Interno Mostra Kafka di Benedetto Le stanze della Mostra Particolare del dipinto di Silvia Lotti Pirandello di Silvio Benedetto Silvia Lotti illustra i suoi dipinti ai visitatori Un interno di Casa Sciascia Racalmuto, la letteratura mondiale ospite di “Casa Sciascia”

“I miei ritratti di scrittori – dice l’artista argentino molto legato alla Sicilia – a Racalmuto in una sorta di simposio a casa di Leonardo Sciascia. Grandi pensatori e intellettuali si ritrovano in questo paese straordinario per celebrare i cent’anni di Pasolini. Una importante occasione di confronto su ciò che c’e o non c’è intorno a noi”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Polo universitario di Agrigento, l’Anpi, la Pro loco, l’Arci Arcobaleno, il Circolo Unione, “La via del mare”, l’Usef, la Società agrigentina di storia patria e grazie anche al patrocinio del Comune .

Le due mostre resteranno aperte ogni giorno fino alla prossima primavera.