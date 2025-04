Ragazzino morto dopo caduta tetto, lo strazio della madre: “Aspettatemi per il funerale”

“Non so come farò a sopravvivere a tutto questo. Leo era mio figlio, il mio bambino”.

Lo scrive sui social Tanja Weckmann, la mamma di Leonardo Titone, il ragazzo di 15 anni morto ieri dopo la caduta da un tetto di un vecchio stabilimento di vino a Mazara del Vallo. La signora vive in Germania insieme all’altra figlia Noemi, mentre il figlio era in Sicilia col padre.

La signora, tramite i social, ha lanciato un appello affinché si ritardi il funerale e si dia la possibilità a lei di partecipare: “Mi chiamo Tanja Weckmann, vivo in Germania e sono la mamma di Leonardo Titone. Al bellissimo, intelligente e affettuoso ragazzo quindicenne scomparso ieri a Mazara del Vallo. Io e sua sorella, che siamo in Germania, vorremmo andare in Sicilia il prima possibile per salutare suo fratello e mio figlio. Personalmente, non solo sulla tomba. Ne abbiamo tanta paura. Leo, il mio Leo, amava la Sicilia. E voglio che venga sepolto lì. Vi prego di aiutarmi a chiamare a rispondere delle loro azioni coloro che non hanno demolito queste case fatiscenti e che non le hanno adeguatamente protette. Mio figlio è morto, ma avrebbe potuto essere anche il tuo!

Il mio figlio infinitamente amato rimarrà d’ora in poi per sempre un figlio della Sicilia, mentre suo padre, sua sorella e io non sappiamo ancora cosa significhi per noi “per sempre”. Sosteneteci affinché possiamo dire addio di persona al fratello di Noemi e a mio figlio. Vi preghiamo di inviare una richiesta a nostro nome per posticipare il funerale al più tardi a mercoledì. Dobbiamo ancora aspettare il passaporto temporaneo per Noemi. Speriamo di riceverlo lunedì. E riuscire a volare al più tardi entro martedì mattina. Vogliamo tenergli la mano un’ultima volta, voglio dirgli “Ti amo Leo”. Noémi vuole consegnargli una lettera da portare con sé nel luogo della sua ultima dimora. Per favore, per favore, per favore, altrimenti non troveremo mai la pace”.

Morto dopo caduta da tetto, gruppo ragazzi era già stato lì

Leonardo Titone, era già stato in quell’edificio e sempre in compagnia di amici. Lo hanno appreso i carabinieri ascoltando alcune testimonianze raccolte ieri sul posto e in ospedale dove è stato trasportato l’altro ragazzo di 13 anni ferito a una gamba. Pare che i due non fossero, comunque, da soli e che il gruppo, che ieri pomeriggio si è recato nell’ex stabilimento del vino, fosse formato da almeno 5 ragazzini.

In base alle indagini, i ragazzi sono entrati all’interno dello stabile nonostante vi fossero apposti i segnali di divieto. L’intento era quello di esplorare il vecchio opificio e sono saliti su una parte del tetto. Non appena hanno messo i piedi su una copertura con lastre di cemento-amianto questa ha ceduto e i due ragazzi hanno fatto un volo di 10 metri. Titone ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo, mentre l’amico si è procurato una ferita scomposta alla gamba.

Mazara del Vallo sotto shock

"Tutta la comunità mazarese si stringe a questi genitori che stanno provando un immenso dolore. Siamo sotto shock". Lo ha scritto sul profilo social del Comune il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

L’amministratore insieme ad alcuni assessori ieri pomeriggio si è recato nello spiazzo dell’ex stabilimento sul lungomare San Vito dove si è consumata la tragedia.