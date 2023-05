Riapre la villa romana, Sciarratta: “Parco e Comune a lavoro per gestione Scala dei Turchi”

Dal primo giungo torna fruibile per la comunità e i visitatori la villa romana di Durrueli, a Realmonte. La villa di età imperiale, risale al primo secolo dopo Cristo; decorata a mosaici, con le terme perfettamente visibili che si affaccia sul mare, a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi. Il recupero e la manutenzione sono stati curati e finanziati dal Parco Valle dei Templi.

“Sono felice di annunciare la riapertura di questa villa meravigliosa, abbiamo lavorato tanto, dal 2019 abbiamo curato la manutenzione del sito che oggi torna fruibile al pubblico. Al momento l’ingresso è libero, ma abbiamo fatto richiesta di istituire un ticket che permetterà anche di accedere alla Scala dei turchi, in maniera contingentata”. Così il direttore del Parco Valle dei Templi Roberto Sciarratta durante l’inaugurazione della Villa Romana di Durrelli che ha visto la presenza dell’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, del presidente del consiglio del Parco Giovanni Crisostomo Nucera, l’archeologa del Parco Maria Serena Rizzo.

“Puntiamo a un turismo 4.0. Oggi riapriamo la villa Romana, un meraviglioso sito che si va ad aggiungere alla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, e alle altre bellezze di questo territorio. Sappiamo bene che non può esserci turismo senza beni culturali”, ha dichiarato l’assessore Scarpinato.

L’iter che vede Parco Archeologico Valle dei Templi e Comune di Realmonte è ancora in corso, come ci dice la sindaca Sabrina Lattuca, ma ci sono tutti i presupposti che permetteranno all’inizio dell’estate di poter visitare in sicurezza la Scala dei Turchi, candidata a diventare patrimonio dell’Umanità. “Un ticket unico che permette di visitare due meravigliosi siti, uno archeologico e l’altro naturalistico”, dice la sindaco Lattuca.