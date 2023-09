Sambuca di Sicilia, tentata rapina in gioielleria: titolare mette in fuga 4 banditi

Tentata rapina in una gioielleria a Sambuca di Sicilia. Quattro malviventi, di cui uno armato di coltello, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale. Uno di loro era a volto scoperto e probabilmente si è spacciato per un normale cliente per farsi aprire le porte. Il gioielliere, seppur spaventato, ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscito a mettere in fuga i quattro rapinatori dopo una breve colluttazione.

I balordi non sono riusciti a portare via nulla. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia. Al via le indagini per risalire all’identità dei criminali. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza della gioielleria.