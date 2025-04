Sbarchi senza sosta a Lampedusa, quasi 700 migranti sull’isola

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 310 a bordo di sei barconi sono approdati sull’isola portando a 684, su 13 natanti, il numero delle persone arrivate dalla mezzanotte. A soccorrere l’ultimo gruppo sono stati i finanzieri e gli operatori di Frontex con le motovedette. Ai soccorritori, i migranti hanno riferito di essere partiti dai porti libici di Zuara, Zauiya, Khoms e Tajura. Il personale del locale poliambulatorio ha dovuto curare le ferite di una quindicina di migranti che sono arrivati a Cala Galera, luogo dove gli scogli sono irti e pericolosamente taglienti ma poi, dopo avere ricevuto le cure del caso, sono stati portati all’interno del centro di accoglienza di contrada Imbriacola; in mattinata, sono stati trasferiti in 300 col traghetto di linea per Porto Empedocle. Gli ospiti, adesso, sono 728 ma le segnalazioni di barconi nei pressi delle coste continuano ad arrivare.

“Una delegazione di Forza Italia, guidata da Alessandro Battilocchio, Deputato e responsabile immigrazione, sarà domani nuovamente a Lampedusa per visitare alle ore 10 l’hotspot di Contrada Imbriacola. Prevista inoltre alle ore 11 una visita presso la locale Tenenza dei Carabinieri, in via Roma,37″. Lo annuncia un comunicato di Fi. “Proseguono le visite di Forza Italia nelle strutture che ospitano migranti e che vedono un impegno straordinario delle nostre forze di polizia e di realtà, come la Croce Rossa, che ce la mettono tutta per garantire l’ottimale funzionamento di centri complessi. Un’occasione per ringraziare di persona gli operatori in prima linea e per fare il punto” ha dichiarato Alessandro Battilocchio