Sciacca, investe motociclista e scappa: 88enne denunciato per omissione di soccorso 

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno denunciato un automobilista di 88 anni per omissione di soccorso. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe investito un motociclista in via Cappuccini per poi scappare senza prestare aiuto.

Il sessantenne in sella allo scooter è stato soccorso ed è stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma, al termine di un’attività investigativa lampo, hanno rintracciato l’automobilista e lo hanno denunciato alla procura di Sciacca.