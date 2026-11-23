Momenti di forte tensione lungo la strada statale 115, nei pressi del viadotto Carboj, dove un uomo è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Sciacca.

L’episodio si è verificato durante un servizio di vigilanza stradale, quando gli agenti hanno notato una persona che camminava a piedi lungo la carreggiata, in un tratto particolarmente pericoloso. Insospettiti dalla situazione, i poliziotti hanno immediatamente accostato per verificare le condizioni dell’uomo, apparso fin da subito in un evidente stato di agitazione.Poco dopo, la situazione è diventata ancora più delicata: improvvisamente, infatti, l’uomo ha scavalcato il guardrail, manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo.A quel punto è stato decisivo l’intervento degli agenti, che, mantenendo il dialogo con la persona e instaurando un contatto basato sull’ascolto e sulla comprensione, sono riusciti a convincerla a desistere dal proprio intento. Grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori, l’uomo è stato messo in sicurezza e riportato alla calma.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, al quale la persona è stata affidata per le prime cure. Successivamente è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici hanno valutato stabili le sue condizioni.

La Polizia ricorda inoltre che chiunque stia attraversando un momento di difficoltà può chiedere aiuto contattando il Numero Unico di Emergenza 112 oppure rivolgendosi ai servizi sanitari e alle linee di supporto psicologico presenti sul territorio.