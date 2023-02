Scontro auto-moto: morto centauro di 42 anni

Un uomo di 42 anni, Dario Greco, e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in via Morelli, a Carlentini (Siracusa).

L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, si e’ scontrato con un’auto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e’ stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove e’ stato deciso il trasporto al San Marco di Catania.

E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico ma nella notte e’ deceduto.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.