Scontro sulla Fondovalle Sciacca – Palermo, traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla Fondovalle Sciacca – Palermo, nei pressi dello svincolo per Gallitello. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, pare che ad entrare in collisione siano stati un furgone con un’auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, i carabinieri e vigili del fuoco; sul luogo è anche atterrato un elisoccorso. Il traffico è bloccato. Non si hanno ancora notizie sui feriti. (Foto Il Futuro dipende da Te)