Scontro tra moto: un morto ed un ferito grave

Incidente mortale sulla provinciale Palazzolo-Solarino, nel Siracusano. La vittima è Salvatore Emmanuele, 35 anni, di Solarino, che era alla guida di una moto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’impatto è avvenuto tra due moto per cause ancora da accertare. L’altro conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Sembra che le due moto stessero percorrendo il tratto stradale nella stessa direzione. Gli investigatori sono alla ricerca di testimoni che possano aiutare nella ricostruzione dell’incidente.