Scontro tra tre auto sulla SS115: tre feriti; una è grave

Incidente stradale lungo la strada Ss115 tra Menfi e Castelvetrano poco prima del bivio per Partanna.

Tre le auto coinvolte, una Tiguan, finita in una scarpata, una Toyota Yaris grigia e una Bmw. Una donna 39enne, di Partanna, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Altri due feriti, una donna di 32 anni di Castelvetrano e un uomo di 52 anni di Sciacca. Alla base del sinistro uno scontro frontale tra due auto che ha poi determinato il coinvolgimento di una terza vettura.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani; traffico bloccato parzialemente.