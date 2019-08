Scossa terremoto magnitudo 3.2 tra Linosa e Lampedusa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si e’ registrata all’alba di oggi al largo delle coste di Lampedusa.

Il terremoto si e’ verificato alle 5,35 ora italiana ad una profondita’ di 6 chilometri. Nel corso della notte altre due scosse di debole intensita’ si sono registrate in Sicilia: una di magnitudo 2,3 e’ stata rilevata alle 5,15 nel Tirreno a nord-ovest delle Eolie, l’altra di magnitudo 2 si e’ verificata invece alle 2,12 sulle Madonie, con epicentro nel comune di Geraci Siculo. In tutti e tre i casi non si registrano danni e feriti.