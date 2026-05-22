Silvio Schembri è l’ospite di “A tutto Gaz”: ecco l’intervista (VIDEO)

Torna l’appuntamento con il programma “A tutto Gaz”, in onda su Radio Vela. L’ospite di questa settimana di Riccardo Gaz è il giornalista agrigentino Silvio Schembri, volto noto della televisione e inviato di “Lo Stato delle cose” di Massimo Giletti. Una chiacchierata irriverente, in pieno stile “Gaz”, in cui sono emersi spunti interessanti: dagli inizi della carriera di Schembri passando ai temi di attualità come le imminenti amministrative nella Città dei templi.

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