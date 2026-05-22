Agrigento

Silvio Schembri è l’ospite di “A tutto Gaz”: ecco l’intervista (VIDEO)

L’ospite di questa settimana di Riccardo Gaz è il giornalista agrigentino Silvio Schembri, volto noto della televisione e inviato di “Lo Stato delle cose” di Massimo Giletti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna l’appuntamento con il programma “A tutto Gaz”, in onda su Radio Vela. L’ospite di questa settimana di Riccardo Gaz è il giornalista agrigentino Silvio Schembri, volto noto della televisione e inviato di “Lo Stato delle cose” di Massimo Giletti. Una chiacchierata irriverente, in pieno stile “Gaz”, in cui sono emersi spunti interessanti: dagli inizi della carriera di Schembri passando ai temi di attualità come le imminenti amministrative nella Città dei templi. 

CLICCA E GUARDA L’INTERVISTA

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Morto in un incidente a Maddalusa, 44enne condannato per omicidio stradale 
Agrigento

Rapina un’anziana nel centro storico di Agrigento, arrestato 50enne 
Apertura

Danneggia alcuni parcometri per rubare i soldi, denunciato canicattinese   
di Gioacchino Schicchi

Salvini tira la volata a Gentile tra fischi e applausi: “Non mi hanno fermato i magistrati, figuratevi voi”
di Irene Milisenda

Amministrative, il ministro Salvini: “da Gentile mi aspetto un grande risultato”
banner italpress istituzionale banner italpress tv