Smantellata piazza di spaccio in cui si vendeva anche “cocaina rosa”, 9 misure cautelari

Smantellata una piazza di spaccio nella frazione Xitta di Trapani. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura, nei confronti di 9 indagati. Per tre è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri sei l’obbligo di dimora. Sono accusati, in concorso e a vario titolo, du detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione.

Le indagini, avviate dopo l’incendio di alcune auto nel settembre 2023, hanno permesso agli investigatori dell’Arma anche di documentare le interazioni della piazza di spaccio attiva nella frazione Xitta con analoghe realtà del quartiere trapanese di Milo – Fontanelle, dove ai clienti i pusher avrebbero venduto anche la ‘cocaina rosa’. Nel corso delle indagini, durate circa un anno, i militari hanno documentato innumerevoli cessioni, effettuate anche con vere e proprie consegne a domicilio ai clienti. Molteplici le tipologie di droga sottoposte a sequestro: hashish, marijuana, eroina e cocaina.