Tragedia a Racalmuto, fisioterapista di 46 anni muore in incidente stradale 

Incidente mortale a Racalmuto. Un quarantaseienne del posto – Filippo La Bella – è deceduto questo pomeriggio in seguito ad un terribile schianto avvenuto in maniera autonoma. L’uomo viaggiava in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la corsa contro un albero.

L’incidente è avvenuto in via Filippo Villa nei pressi dell’istituto professionale. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e un elisoccorso è stato fatto atterrare nel campo di calcio comunale. I tentativi di rianimazione, purtroppo, sono stati vani. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri della locale stazione. La salma dell’uomo è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Racalmuto. Filippo La Bella, fisioterapista, lascia moglie e due bambini.

“Oggi una triste disgrazia ha colpito la nostra comunità. La morte del giovane Filippo La Bella ha lasciato tutti quanti sbigottiti. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia per la dolorosa perdita”. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Maniglia. Anche i candidati sindaco hanno fermato comizi e incontri politici in rispetto della famiglia. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino.