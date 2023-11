Tragedia a Sciacca, mercoledì i funerali di Andrea Di Pisa

Ancora una vittima delle strade nell’agrigentino. Nella serata di ieri un brutto incidente si è verificato a Sciacca; a perdere la vita è Andrea Di Pisa, 25 anni. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10:30 presso la Basilica di Maria Santissima Del Soccorso . Restano critiche le condizioni di salute della fidanzata del 25enne che viaggiava insieme a lui sullo scooter che si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Giovanni Paolo II.

Un incidente che ha scosso l’intera comunità saccense, che ancora una volta piange una giovane vita per uno schianto che si verifica in centro abitato. Sulla pagina facebook di Andrea Di Pisa, che lavorava in un noto ristorante, gli amici della vittima stanno postando numerosi messaggi di cordoglio. Solo una settimana addietro, un altro giovane di Porto Empedocle perse la vita in un scontro con un’altra macchina