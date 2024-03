“Trasportano in auto un panetto di hashish”, una condanna e due assoluzioni 

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha disposto due assoluzioni e una condanna nei confronti di tre imputati coinvolti in fatti di droga.

Otto mesi di reclusione sono stati inflitti a Touray Foday, 25 anni, del Gambia, residente ad Agrigento; assoluzione per non aver commesso il fatto, invece, per Ciro Sasso, di 42 anni, di Partanna, e Silvana Tardino, di 55, di Petrosino.

I tre erano accusati di aver trasportato a bordo di un’auto un panetto di hashish dal peso di quasi 100 grammi. Il controllo era avvenuto nel febbraio dello scorso anno.