Palermo

Travolto da un camioncino, grave un bambino di 5 anni

A bordo di un elisoccorso è stato trasferito in ospedale.

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

Un bambino di 5 anni è stato travolto da un camioncino nella zona costiera di Cefalù ed è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bambino; secondo una prima ricostruzione l’impatto gli avrebbe causato un grave trauma cranico.

A bordo di un elisoccorso è stato trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità del conducente del mezzo.

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