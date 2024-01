Trovato cadavere sotto un ponte nel ragusano, suicida 44enne di Ribera

Un quarantaquattrenne di Ribera è stato ritrovato cadavere dentro una Jeep Renegade in una zona impervia, lungo la statale 115, sotto il ponte Costanzo a Modica (Ragusa). L’uomo, sul quale non c’erano denunce né di scomparsa, né di allontanamento, si è tolto la vita. Sta intervenendo l’elicottero dei vigili del fuoco per recuperare la salma. Indaga la polizia