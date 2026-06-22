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Truffa del finto carabiniere, anziana consegna gioielli per 5 mila euro ai malviventi 

La donna è stata contattata telefonicamente da un finto investigatore che le ha raccomandato di consegnare denaro e gioielli per evitare l’arresto di una parente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora una truffa del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nelle maglie dei malviventi è stata un’anziana di Santo Stefano Quisquina.

La donna è stata contattata telefonicamente da un finto investigatore che le ha raccomandato di consegnare denaro e gioielli per evitare l’arresto di una parente coinvolta in un incidente stradale. Poco dopo una collaboratrice del sedicente carabiniere si è presentata alla porta di casa dell’anziana prelevando preziosi per un valore di 5 mila euro. Soltanto dopo la signora ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini dei militari della locale stazione per risalire ai malviventi. 

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