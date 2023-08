Turista ferita in B&B abusivo di Lampedusa, denunciata la titolare 

L’appartamento, adibito a b&b dove, nei giorni scorsi, c’è stato il distacco di intonaco dal soffitto che ha ferito una cinquantaseienne di Viadana, è risultato essere abusivo. La proprietaria, una lampedusana, è stata denunciata alla Procura di Agrigento. A farlo sono stati gli agenti della Questura di Agrigento con a capo Emanuele Ricifari.

I poliziotti, che già da settimane stanno eseguendo controlli a raffica per accertare che le strutture turistiche-ricettive di Agrigento, Lampedusa compresa, siano a norma, avuta notizia dell’incidente che ha fatto finire in ospedale la turista, hanno fatto un controllo e l’appartamento è risultato essere privo di codice identificativo regionale, che è obbligatorio per tutte le strutture. Essendo una struttura fantasma, i nominativi degli alloggiati non venivano – anche se è obbligatorio farlo – forniti alla Questura. La donna di Viadana voleva trascorrere, così come ha fatto negli ultimi 20 anni, qualche giorno di vacanza a Lampedusa.

E anche quest’anno aveva affittato, ma da lampedusani diversi rispetto a coloro sui quali aveva fatto sempre affidamento, un appartamentino. La prima notte sull’isola è avvenuto l’incidente: mentre la donna dormiva un blocco di circa 50 kg si è staccato dal tetto e l’ha colpita. La vittima ha riportato qualche escoriazione e tre costole incrinate. L’indomani, in aereo, è tornata a casa ed è stata ricoverata all’ospedale Oglio Po.